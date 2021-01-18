Лавров: США столкнулись с дилеммой в вопросе регулирования работы соцсетей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. США встали перед выбором, стоит ли взять социальные сети под контроль или оставить либеральное регулирование, не ограничивающее свободу слова. Такую точку зрения высказал в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"Сейчас, наверное, перед американским государством стоит вопрос о том, брать ли под контроль эти социальные сети или по-прежнему оставить те "нормы" их регулирования, которые отражают либеральную идеологию и либеральное мировоззрение. Дескать, никаких ограничений на свободу их слова, - отметил глава МИД РФ. - А их слово, выраженное в корпоративных нормативах, оставляет за ними права ограничивать свободу слова других". "Это серьезная дилемма", - констатировал он.

Лавров пожелал американцам разобраться с этим выбором. "Это все-таки их страна прежде всего, и им в ней жить", - заметил он, добавив, что само возникновение подобной дилеммы подчеркивает необходимость многосторонних решений.

"Если мы вспомним историю и привычки, манеры внешнеполитических действий в Соединенных Штатах, это ведь всегда "Америка - номер один", "Америка должна доминировать", "американская демократия - это образец для всех остальных", "демократия должна быть установлена везде, повсюду", - привел примеры глава российского МИД. По его словам, попытки внедрить демократию американского образца в различных странах, например, Афганистане, Ираке, Ливии и Украине, нигде не привели к улучшению жизни.

"В последние несколько лет Трамп заявил, что "не будет никаких войн при мне". И войн, действительно, новых никто не начинал, но внедрение в дела других стран шло весьма и весьма активно, - обрисовал ситуацию Лавров. - И все меньше используются какие-то физические методы вмешательства, все больше используются социальные сети, упор на неправительственные организации, упор на вскармливание лояльной Западу оппозиции, послушной оппозиции". "Все это сопровождается резким повышением могущества социальных сетей и их возможностей", - заключил глава российского МИД.