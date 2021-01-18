Россия высылает двух сотрудников посольства Нидерландов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Москва приняла решение о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве в ответ на аналогичные действия Амстердама.

"18 января в МИД России был вызван временный поверенный в делах Королевства Нидерландов в РФ Йост Рейнтьес, которому заявлен решительный протест в связи с безосновательным объявлением персонами нон грата в декабре 2020 года двух дипломатических сотрудников посольства России в Нидерландах за якобы деятельность, "несовместимую с их дипломатическим статусом, - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ. - Представителю посольства Нидерландов объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из РФ двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть территорию РФ в двухнедельный срок".

Как подчеркнули в МИД, власти Нидерландов "прибегли к своему излюбленному приему выдвижения необоснованных и клеветнических обвинений". "Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ", - заявили на Смоленской площади.

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов в декабре 2020 года обвинила двух российских дипломатов в шпионской деятельности на территории страны. По информации нидерландских СМИ, местные спецслужбы считают, что дипломаты на самом деле являлись сотрудниками Службы внешней разведки, которые занимались сбором различной информации в сфере высоких технологий, в частности в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии.