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Отставки и назначения

Павла Фрадкова назначили первым заместителем управляющего делами президента России

Фрадков с мая 2015 года занимал должность заместителя управляющего делами президента РФ
Первый заместитель управляющего делами президента РФ Павел Фрадков Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Описание
Первый заместитель управляющего делами президента РФ Павел Фрадков
© Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пост первого заместителя управляющего делами президента РФ занял Павел Фрадков. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Фрадкова Павла Михайловича первым заместителем управляющего делами президента РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

39-летний Фрадков с мая 2015 года занимал должность заместителя управляющего делами президента РФ. Фрадков окончил Московское суворовское военное училище. Имеет два высших образования: военное - по специальности "Юриспруденция" и дипломатическое - по специальности "Мировая экономика". Владеет английским и французским языками.

Пост первого заместителя управляющего делами президента РФ освободился в конце декабря 2020 года, когда его покинул Николай Аброськин. Освобождение его от должности было связано с достижением предельно допустимого возраста для нахождения на госслужбе.

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