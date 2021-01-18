Павла Фрадкова назначили первым заместителем управляющего делами президента России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пост первого заместителя управляющего делами президента РФ занял Павел Фрадков. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Фрадкова Павла Михайловича первым заместителем управляющего делами президента РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

39-летний Фрадков с мая 2015 года занимал должность заместителя управляющего делами президента РФ. Фрадков окончил Московское суворовское военное училище. Имеет два высших образования: военное - по специальности "Юриспруденция" и дипломатическое - по специальности "Мировая экономика". Владеет английским и французским языками.

Пост первого заместителя управляющего делами президента РФ освободился в конце декабря 2020 года, когда его покинул Николай Аброськин. Освобождение его от должности было связано с достижением предельно допустимого возраста для нахождения на госслужбе.