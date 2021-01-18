Госдума планирует сохранить ограниченное число пленарных заседаний из-за пандемии

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума в условиях продолжающейся пандемии коронавируса планирует, как и раньше, проводить не более двух пленарных заседаний в неделю. Об этом в понедельник сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков по итогам первого в весенней сессии заседания Совета Думы.

"Мы обсудили график работы, решено в связи с тем, что ковидные ограничения сохраняются, стараться проводить не более двух заседаний в неделю - вторник, среда", - проинформировал Жуков.

Парламентарий уточнил, что в случае "крайней необходимости" депутаты для обсуждения срочных вопросов могут собираться и в четверг.

Традиционно Госдума проводит три пленарных заседания в неделю - во вторник, среду и четверг. Из-за пандемии их число было сокращено до одного-двух в неделю. Последние месяцы парламентарии работали в режиме двух заседаний в неделю.