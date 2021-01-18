Дума 20 января рассмотрит в I чтении запрет чиновникам иметь вид на жительство

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит законопроекты о запрете государственным и муниципальным служащим, военнослужащим иметь вид на жительство в другом государстве. Об этом журналистам по итогам заседания Совета Думы в понедельник сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

"В среду в первом чтении будут рассмотрены президентские законодательные инициативы, которые вводят ограничения для государственных и муниципальных служащих в связи с наличием иностранного гражданства, либо вида на жительства, в развитие конституции", - сказал он.

Кроме того, по его словам, во вторник во втором чтении будет рассмотрена поправка в Семейный кодекс о приоритете Конституции РФ над международными договорами.

Как отметил в свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин, в числе приоритетов палаты на весеннюю сессию - реализация послания президента Федеральному собранию. "Кроме того, продолжим работу над законами, направленными на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии, развитие отраслей экономики, укрепление социальной сферы, повышение качества жизни людей, выравнивание бюджетной обеспеченности регионов", - добавил спикер Госдумы.

Он уточнил, что всего на рассмотрении Государственной думы находится 1 234 законопроекта, из них 266 уже прошли первое чтение.