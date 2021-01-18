Главы МИД РФ и Армении обсудили по телефону решение гуманитарных вопросов в Карабахе

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян обсудили в понедельник по телефону решение гуманитарных вопросов и налаживание кооперации в Нагорном Карабахе.

"Продолжено обсуждение хода реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, договоренностей, достигнутых на московском саммите 11 января 2021 года, в том числе в контексте решения гуманитарных вопросов и налаживания многосторонней кооперации в регионе", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы.

На Смоленской площади также отметили, что главы внешнеполитических ведомств также затронули ряд актуальных тем двусторонней и международной повестки дня.

Совместное заявление лидеров трех стран было подписано 9 ноября и позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которые велись там с 27 сентября. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода российских миротворцев ситуация в Карабахе стабилизировалась.

11 января в Москве по инициативе российского лидера состоялась встреча Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Итогом трехсторонних переговоров, которые длились около четырех часов, стала договоренность о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе. Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.