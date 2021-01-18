Небензя процитировал Мартина Лютера Кинга, призвав США прекратить "бряцание оружием"

ООН, 18 января. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в понедельник процитировал Мартина Лютера Кинга, призвав американскую сторону прекратить гонку вооружений на Ближнем Востоке. В третий понедельник января в США чтут память борца за права темнокожего населения, родившегося 15 января.

Дипломат постпредства США Родни Хантер на заседании Совбеза, посвященном сотрудничеству ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ), подверг критике действия "режимов Сирии и Ирана" в Ближневосточном регионе. В то же время он закончил речь цитатой Кинга: "Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это".

"В день памяти Мартина Лютера Кинга я бы хотел вслед за нашими американскими коллегами вспомнить другую его цитату, которую они, видимо, не любят воспроизводить: "Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели", - сказал в свою очередь Небензя. "Необходимо прекратить бряцание оружием, провоцировать гонку вооружений в регионе", - подчеркнул он.

В связи с этим дипломат напомнил Совбезу о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. "Это приглашение к диалогу, в котором ЛАГ может сыграть важную роль, - указал он. - Это приглашение к миру в противовес приглашению к войне".