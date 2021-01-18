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Небензя процитировал Мартина Лютера Кинга, призвав США прекратить "бряцание оружием"

Постоянный представитель России при ООН отметил, что "нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели"
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя Александр Щербак/ТАСС
Описание
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 18 января. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в понедельник процитировал Мартина Лютера Кинга, призвав американскую сторону прекратить гонку вооружений на Ближнем Востоке. В третий понедельник января в США чтут память борца за права темнокожего населения, родившегося 15 января.

Дипломат постпредства США Родни Хантер на заседании Совбеза, посвященном сотрудничеству ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ), подверг критике действия "режимов Сирии и Ирана" в Ближневосточном регионе. В то же время он закончил речь цитатой Кинга: "Ненависть не может вытеснить ненависть, и только любовь может сделать это".

"В день памяти Мартина Лютера Кинга я бы хотел вслед за нашими американскими коллегами вспомнить другую его цитату, которую они, видимо, не любят воспроизводить: "Нация, которая год за годом тратит больше денег на военные нужды, чем на социальные программы, приближается к духовной гибели", - сказал в свою очередь Небензя. "Необходимо прекратить бряцание оружием, провоцировать гонку вооружений в регионе", - подчеркнул он.

В связи с этим дипломат напомнил Совбезу о российской концепции коллективной безопасности в Персидском заливе. "Это приглашение к диалогу, в котором ЛАГ может сыграть важную роль, - указал он. - Это приглашение к миру в противовес приглашению к войне".

Теги
СШАНебензя, Василий Алексеевич
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