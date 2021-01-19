Лавров и глава Альянса цивилизаций ООН обсудили конференцию по межрелигиозному диалогу

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом подготовку к проведению в РФ Всемирной конференции глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий по межкультурному и межрелигиозному диалогу. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ по итогам прошедшей накануне встречи.

"В центре переговоров была подготовка к проведению в России в мае 2022 года по линии Межпарламентского союза и под эгидой ООН Всемирной конференции глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий по межкультурному и межрелигиозному диалогу на благо мира и человечества", - отметили в дипведомстве.

В министерстве добавили, что на встрече были также обсуждены усилия Альянса в области укрепления межцивилизационного и межрелигиозного диалога, предотвращения конфликтов, имеющих цивилизационное, этническое или конфессиональное измерение. "Подчеркнуты важность поддержания равноправного существования разных цивилизаций и неприемлемость распространения теорий об исключительности представителей отдельных рас, народов или религий", - указали на Смоленской площади.

В этом контексте Лавров информировал об осуществляемых Москвой на данном направлении шагах, в том числе через принятие на ежегодной основе по инициативе России резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".