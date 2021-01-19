В Госдуме заявили, что решение о ДОН примут исходя из диалога с администрацией Байдена

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Решение по законодательному закреплению выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) будет принято исходя из того, как сложится диалог с новой администрацией избранного президента США Джозефа Байдена, этот процесс займет до трех месяцев. Об этом во вторник журналистам заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Сейчас идет экспертная оценка, надо подождать некоторое время", - сказал депутат.

По его словам, в свои полномочия должна вступить администрация Байдена. "От того, как будут складываться диалоги, тогда будет приниматься завершающее решение. Переходный период можно ожидать от одного до трех месяцев", - добавил Шаманов.

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США. По завершении процедур соответствующее уведомление будет направлено депозитариям договора.

Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации договора. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре после этого ответила зеркально. США вышли из ДОН 22 ноября 2020 года.