Володин: США и другие страны НАТО попытаются вмешаться в избирательную кампанию в Госдуму

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. США и их союзники по НАТО будут пытаться вмешиваться в избирательную компанию в Госдуму в 2021 году, такие попытки необходимо пресекать. Об этом во вторник заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию Госдумы.

"В сентябре состоятся выборы в Государственную думу. Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством. При этом необходимо сделать все, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию. Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов США и их союзники по НАТО", - сказал Володин.

Председатель Думы призвал защитить избирательные права россиян от "посягательств со стороны иностранных государств".

"Как бы им ни хотелось протащить своих представителей в наши органы власти, граждане РФ сделают свой выбор свободно, без давления извне", - заключил Володин.