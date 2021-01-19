Эксперты подготовят доклад об эволюции избирательного законодательства в РФ с 1993 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) подготовит экспертный доклад, посвященный развитию избирательного законодательства в России с 1993 года. Об этом во вторник сообщил председатель ассоциации, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"У нас сейчас готовится большой экспертный доклад, посвященный эволюции избирательного законодательства РФ. Мы рассматриваем период с 1993 года. По начало 2000-х годов он будет в ретроспективном плане, последнее десятилетие более подробно будем разбирать", - сказал Брод в ходе онлайн-площадки НОМ, посвященной опыту и практике организации наблюдения за выборами.

По его словам, в докладе эксперты расскажут о новых формах голосования, организации общественного наблюдения, применении технических средств и дистанционном электронном голосовании. "Будем сравнивать с международным опытом, озвучивать наши предложения по дальнейшему совершенствованию избирательной системы. И одной из наших таких выстраданных наработок является то, что мы предлагаем общественное наблюдение расширить на все стадии избирательного процесса, не только сфокусировав их на дне голосования и подсчете голосов", - добавил член СПЧ.

Он также призвал граждан принимать участие в наблюдении не только за выборами депутатов Госдумы в 2021 году, но и за региональными и муниципальными кампаниями. "Мы видим, что политическая оппозиция сразу после новогодних праздников уже заявила о себе, планируется ряд протестных акций. И уже активно выступают представители оппозиции на разных площадках, снова звучит тезис о нелегитимности предстоящих выборов. Здесь сбываются печальные прогнозы ассоциации НОМ, они были сформулированы в нашем докладе, посвященному фейкам и делегитимации предстоящей кампании", - отметил Брод.

Он подчеркнул, что в противовес ложной информации о выборах ассоциация предлагает "мониторинг всех стадий избирательного процесса, правовое просвещение граждан, активную подготовку наблюдателей, расширение пула экспертов, более тесное взаимодействие с политическими партиями, избиркомами и СМИ". "Если будет информация о нарушениях, мы ее тщательно проверяем и определяем, фейк это, провокация либо действительно имеющее место нарушение", - сказал член СПЧ.

"Никаких ограничений для общественных наблюдателей по их взглядам, принадлежности нет. Мы открыты для всех, НОМ планирует в ближайшее время начать очень интенсивно работать с регионами в плане обучения наблюдателей, тренеров, экспертов, чтобы повысить уровень общественного наблюдения и подготовленность людей", - заключил Брод.

Подготовка наблюдателей

Координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ в декабре объявил о запуске программы обучения независимых наблюдателей на выборы 19 сентября 2021 года. Первые семинары по обучению наблюдателей состоятся уже в январе.

В сентябре пройдут кампании разных уровней, в том числе выборы депутатов Госдумы.

Согласно российскому законодательству, Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов обладают правом направления наблюдателей на избирательные участки. В ходе контроля над общероссийским голосованием по поправкам к конституции общественные палаты направили более полумиллиона наблюдателей.