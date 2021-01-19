Лавров обсудил с представителем Палестины сотрудничество и всеобщие выборы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с министром Палестины по гражданским делам Хусейном аш-Шейхом, прибывшим в Москву в качестве спецпредставителя президента страны Махмуда Аббаса, шаги по укреплению двусторонних отношений и предстоящие всеобщие выборы в Палестине. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ по итогам прошедшей накануне встречи.

"Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских отношений с упором на задачу реализации договоренностей, достигнутых в ходе контактов на высшем уровне, - указали в дипведомстве. - При этом с палестинской стороны была выражена признательность за оказанное Москвой содействие в преодолении пандемии новой коронавирусной инфекции на территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа".

Российская сторона также приветствовала решение Аббаса о проведении впервые за 15 лет всеобщих выборов в Палестине в три этапа. "Была отмечена важность договоренности по вопросу о выборах в рамках контактов основных палестинских политических сил, в первую очередь [политических движений] ФАТХ и ХАМАС, - продолжили в министерстве. - Подчеркивалось, что успех согласованных демократических процедур станет решающим фактором в усилиях по скорейшему восстановлению палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины. В этом контексте была подтверждена неизменная готовность Москвы оказать поддержку таким конструктивным усилиям, в том числе путем организации очередной общепалестинской встречи в российской столице".

Стороны затронули тему палестино-израильского урегулирования. "Подчеркнута ведущая роль ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС в качестве уникального и одобренного СБ ООН механизма сопровождения палестино-израильского переговорного процесса", - заключили на Смоленской площади.