Володин: международные организации должны дать оценку соблюдению свободы слова в США

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая во вторник весеннюю парламентскую сессию, поручил комитету палаты по международным делам призвать международные организации проанализировать ситуацию с соблюдением свободы слова в США.

"Возвращаясь к выборам в США - давайте поручим комитету Государственной думы по международным делам подготовить предложения, чтобы международные организации проанализировали сложившуюся ситуацию со свободой слова и выработали решения, позволяющие не допустить этого в будущем", - сказал Володин.

Деградация политсистемы

Спикер Госдумы также раскритиковал избирательную систему США, заявив, что страна с такими стандартами выборов не вправе навязывать что-то и вмешиваться в чужие избирательные кампании, а Россия не позволит говорить с собой менторским тоном.

"Их избирательная система архаична: в ней нет открытости, она неподконтрольна обществу, отсутствует единый и эффективный институт международных наблюдателей за выборами, мы об этом неоднократно говорили. Голосование по почте не выдерживает никакой критики. <...> Государство с таким непрозрачным избирательным процессом не имеет права навязывать что-либо другим странам, тем более вмешиваться в избирательные кампании", - заявил он.

"Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привел к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан", - добавил Володин.