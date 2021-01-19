Володин призвал не допустить "беспредел американских соцсетей" в России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ограничение доступа президента США Дональда Трампа к социальным сетям является посягательством на свободу слова, подобный "беспредел со стороны американских IT-компаний" не должен повториться в России. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам необходимо сделать все, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках нашего национального законодательства. Для нас сегодня особенно важен этот разговор, чтобы подобный беспредел - а по-другому назвать невозможно - со стороны американских социальных сетей не повторился на территории РФ", - сказал Володин, открывая весеннюю сессию нижней палаты. "Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране, то как они ведут и будут себя вести в отношении других стран, особенно учитывая продвигаемую ими идею о мнимой американской исключительности", - возмутился политик.

По его словам, произошедшее требует оценки международных организаций. "Их молчание говорит не только о слабости, но и о двойных стандартах", - убежден Володин.