Володин заявил, что за действиями Навального стоят иностранные государства

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Иностранные государства финансируют и направляют деятельность Алексея Навального, он используется западными спецслужбами для вмешательства в дела РФ. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня в виде инструмента используется Навальный западными спецслужбами, Госдепом. У всех должно быть понимание: все то, что он делает, за этим стоят иностранные государства. И наша задача - не допустить иностранного вмешательства", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

"А если человек предал страну, если он находится на финансировании у иностранных государств, нечего ему делать ни в каких органах власти, тем более нельзя способствовать этому тем, кто занимается политикой, представляет наших граждан в разных органах власти", - добавил Володин.

По его мнению, такие люди, как Навальный, являются "проводниками тех, кто хочет ослабления" России. "В данном случае он пешка в чужой большой игре, но эта игра отнюдь не дружественна и опасна для нашей страны. Если голова у него на плечах есть, пусть занимается своими уголовными делами. Адвокатов у него много, они высокооплачиваемые. Пусть объясняют, где что нарушил, защищают. Но в политике таким не место", - заключил председатель Госдумы.

Скоординированные действия Запада

По словам Володина, что в ситуации с Навальным прослеживаются заранее скоординированные действия со стороны Запада.

В своем выступлении перед открытием весенней парламентской сессии спикер указал на то, что ситуация с протестами в США, связанными с итогами прошедших президентских выборов, "требует оценки международных организаций". "Их молчание говорит не только о слабости, но и о двойных стандартах. Молчит и Европарламент, который моментально выступал с различными заявлениями по России, по ситуации на Украине, в Венесуэле, Белоруссии, Гонконге", - сказал Володин.

"То же самое в их заявлении по человеку, засланному к нам из Германии. Здесь мы видим заранее скоординированные действия [Запада]", - отметил политик.

При этом он призвал страны Евросоюза прекратить при разгоне демонстраций использовать резиновые пули, газ и водометы зимой, сравнив это с "истязаниями времен Второй мировой войны".

О ситуации с Навальным

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что комментарии западных политиков о возвращении в Россию Навального призваны "отвлечь внимание от глубокого кризиса", в котором оказались их страны. Российский министр отметил, что комментарии со стороны Запада "идут под копирку".