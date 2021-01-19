Медведев поздравил Назарбаева с победой партии "Нур Отан" на выборах в Мажилис Казахстана

НУР-СУЛТАН, 19 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев по телефону поздравил первого президента Казахстана, председателя правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") Нурсултана Назарбаева с победой его политической силы на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) республики. Об этом сообщила пресс-служба первого президента Казахстана во вторник.

"Собеседник поздравил елбасы (лидера нации - прим. ТАСС) с убедительной победой партии "Нур Отан" на очередных выборах депутатов Мажилиса парламента Республики Казахстан, подчеркнув, что результаты голосования свидетельствуют об общенациональном доверии и поддержке стратегического курса партии, нацеленного на обеспечение процветания народа и страны", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Нурсултан Назарбаев поблагодарил Дмитрия Медведева за теплые слова и с удовлетворением отметил высокий уровень сотрудничества между партиями "Нур Отан" и "Единая Россия", который в полной мере соответствует духу и содержанию казахстанско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества. "Собеседники высказались за дальнейшее углубление и расширение взаимодействия по линии правящих партий двух стран в предстоящий период", - отмечается в сообщении.

В Казахстане 10 января прошли выборы в Мажилис (нижнюю палату) парламента. По их итогам правящая партия "Нур Отан" получила 71,09% голосов, что дает ей 76 из 98 мест в новом составе законодательного органа. В парламент прошли еще две партии - Народная партия Казахстана и Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь"), которые получили 10 и 12 мандатов соответственно. Всего в состав нижней палаты парламента входят 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам прямым тайным голосованием. Оставшихся девять парламентариев, в соответствии с законом, избрала 11 января Ассамблея народа Казахстана, которая занимается реализацией национальной политики в сфере межэтнических отношений.