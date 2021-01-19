Матвиенко проведет встречу с главой Альянса цивилизаций ООН

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет во вторник встречу с высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе верхней палаты парламента.

"19 января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с высоким представителем Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Моратиносом", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отмечается, что в переговорах примут участие председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев и директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов.