Песков заявил, что ситуация вокруг дела Навального не требует особого внимания Путина

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг дела Алексея Навального и соблюдения его прав в рамках судебного процесса не требует особого внимания президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это не ситуация, которая требует особо внимания президента", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что "права всех граждан России гарантируются законами, надзорными ведомствами России, это будет и в этом случае".

Зарубежные призывы

По словам Пескова, заключение под стражу Навального является внутренним делом России, поэтому Москва не будет прислушиваться к каким-либо заявлениям по этому поводу из-за рубежа. "Мы слышим эти заявления, однако в данном случае мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в случае с Навальным речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином РФ. "Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям", - заявил Песков. Вместе с тем, продолжил он, Россия по-прежнему заинтересована "в добрых отношениях [с другими странами], которые никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином".

Комментируя претензии ФСИН к неисполнению Навальным условий испытательного срока, пресс-секретарь президента отметил, что здесь нет никакого противоречия с тем, что Навальный проходил лечение в Германии с разрешения российских властей. "В то время, когда он являлся в полном смысле этого слова берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН ему не задавала и проявляла здесь абсолютную гибкость и понимание. Но после того, как госпиталем Charite было подтверждено, что пациент перестал быть таковым и пребывает в нормальном состоянии здоровья, эти вопросы появились", - сказал Песков, напомнив, что в заявлении Charite говорилось о выздоровлении Навального. На просьбу прокомментировать утверждения адвокатов о том, что тот проходил реабилитацию в берлинской клинике до января, представитель Кремля сказал, что защита Навального сможет использовать эти документы в суде.

За разъяснениями, почему вопрос об аресте Навального решался в формате выездного заседания в отделе полиции, Песков рекомендовал обратиться в суд. "Все мы знаем, что в последние несколько месяцев все суды работают в особом режиме, связанном с ковидом, а какие особенности этого режима и как это реализуется на практике, лучше вам спросить все-таки непосредственно в суде", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что Россия заинтересована в добрых отношениях с другими странами и не увязывает их с темой задержания Навального. "Мы по-прежнему заинтересованы в добрых отношениях, которые никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином", - подчеркнул он.

Призывы Навального к митингам

Призывы Навального "выходить на улицы" могли бы стать предметом для проверки на соответствие закону, отметил пресс-секретарь президента. "Тревожные призывы", - сказал Песков, говоря о соответствующих высказываниях Навального.

"Мы не являемся органом, который может давать оценку этому, но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному", - отметил он. При этом Песков подчеркнул, что в Кремле не опасаются массовых протестов.

Химкинский суд Москвы оставил Навального под стражей на 30 суток, до 15 февраля. Суд вынес решение 18 января на выездном заседании в здании УВД по городу Химки.