Путин пока не планирует контактов ни с Трампом, ни с Байденом

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с уходящим президентом США Дональдом Трампом пока не планируется, равно как и с новым американским лидером Джозефом Байденом. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока не запланировано никаких контактов", - ответил представитель Кремля на вопрос, собирается ли Путин по телефону или иным способом попрощаться с Трампом до завершения 20 января срока полномочий действующего главы Белого дома. При этом Песков подчеркнул, что такие планы "могут появиться, но пока каких-то намеченных контактов нет в графике у президента".

На вопрос, готовится ли телефонный разговор с Байденом, Песков тоже ответил: "Пока нет". "Вы знаете, что там у них проблемы в Соединенных Штатах, поэтому, конечно, сейчас они занимаются своими внутренними проблемами", - сказал он.

Инаугурация избранных президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. Ранее в связи с пандемией было решено, что церемония пройдет в максимально усеченном формате.