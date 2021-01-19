В Кремле воздерживаются от оценок дестабилизации положения дел в США

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Кремль предпочитает воздержаться от оценок дестабилизации внутреннего положения дел в США. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь можем просто констатировать наличие этих проблем. Вряд ли может кто-то это отрицать. Вместе с тем от оценок мы воздержимся", - сказал Песков, комментируя беспорядки в Вашингтоне и события, приведшие к ним.

Песков заявил, что "в Америке, действительно, налицо проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, с прозрачностью, с международным мониторингом". "Эти все проблемы налицо и все эти проблемы привели к серьезной дестабилизации внутриполитической ситуации в стране, которая в том числе, к сожалению, привела и к таким крайним выражениям, которые мы вместе с другими странами мира с тревогой наблюдаем", - заключил представитель Кремля.