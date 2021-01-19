Песков назвал заморозку соцсетей Трампа уроком всему миру

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Регулирование соцсетей нельзя оставлять на произвольное мнение компаний, оно должно быть регламентировано, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что компании, которые зарабатывают деньги на том, что они являются платформой для большого количества людей, для населения многих стран, конечно, они должны нести определенные обязательства. Эти обязательства должны как-то регламентироваться. Оставлять это на такое произвольное мнение этих компаний, наверное, неправильно", - сказал он.

При этом, по словам представителя Кремля, блокировка и разблокировка по решению руководства соцсетей Facebook и Instagram личных учетных записей действующего президента США республиканца Дональда Трампа на фоне протестов в Вашингтоне стала уроком для всех. "Это урок для всего мира", - сказал он журналистам.

Песков также подчеркнул, что потребительский авторитет компаний нарабатывается годами, но рушится буквально за дни или за недели. "Конечно, это повод для стран и для граждан просто задуматься, насколько мы все должны аккуратно действовать с такой гегемонией крупных информационных компаний, их волюнтаризмом, который обязательно должен быть как-то взят все-таки в рамки на законодательном уровне", - заключил он.

Блокировка Трампа

Ранее компания Facebook, которой принадлежат сервисы Facebook и Instagram, приняла решение лишить президента США возможности писать в его аккаунтах в этих соцсетях до истечения его полномочий 20 января, в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. Глава Facebook Марк Цукерберг выразил мнение, что Трамп "намерен воспользоваться оставшимся временем пребывания на посту, чтобы мешать мирной и законной передаче полномочий" своему оппоненту на выборах. Однако позже аккаунты главы американского государства вновь стали доступны для просмотра.

6 января сторонники американского лидера ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению там итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Силы полиции и спецназа вскоре освободили здание Капитолия от ворвавшихся туда участников акции в поддержку Трампа, и законодатели смогли продолжить и успешно завершить процедуру утверждения Байдена в качестве избранного главы государства.

Компания Twitter, которой принадлежит одноименная соцсеть, из-за беспорядков на постоянной основе заблокировала аккаунт действующего президента, сославшись на нарушения Трампом правил, а также в связи с опасением, что он может попытаться спровоцировать беспорядки.