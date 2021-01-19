В Госдуме подготовят заявление в связи с языковой дискриминацией на Украине

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить проекты заявлений нижней палаты в связи с ограничениями на использование русского языка на Украине и о возможной помощи России в вакцинации жителей ДНР, ЛНР, Приднестровья и Нагорного Карабаха.

С соответствующим предложением в ходе заседания Госдумы во вторник выступил первый замглавы комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Давайте мы попросим Константина Федоровича, поручим ему подготовить соответствующие проекты заявлений Госдумы как в части первого вопроса, так и в части второго. А учитывая предстоящую поездку нашей делегации, поручим Петру Олеговичу Толстому, руководителю делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ поднять этот вопрос на площадке ПАСЕ с тем, чтобы наши коллеги - европейские парламентарии - обсудили вопрос, связанный с правами человека на Украине", - отреагировал Володин.

С 16 января украинский язык в стране стал обязательным для сферы услуг. Теперь все поставщики услуг независимо от формы собственности обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке. К этому обязывает закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, при этом сумма взысканий составит от 5 100 до 6 800 гривен ($180-242).