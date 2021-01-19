{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дума прекратила полномочия умершего депутата Николая Антошкина

Парламентарий ушел из жизни после перенесенного коронавируса

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Николая Антошкина, ушедшего из жизни в воскресенье после перенесенного коронавируса.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Антошкина Николая Тимофеевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "Единая Россия", 17 января 2021 года в связи с его смертью", - отмечается в документе.

Герой Советского Союза Николай Антошкин, получивший звание за личный вклад в успешное проведение работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, умер в возрасте 78 лет. Его похоронят в среду на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Как сообщал ранее лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, Антошкин болел коронавирусом. Это уже третий депутат, ушедший из жизни после заражения инфекцией: в сентябре 2020 года умер 67-летний представитель КПРФ Ваха Агаев, в декабре - депутат от той же фракции Валентин Шурчанов, ему было 73 года.

Теги
РоссияАнтошкин, Николай Тимофеевич
Пандемия COVID-19
Посол РФ: Россия выступает за начало переговоров в Йемене при участии всех сторон
Владимир Дедушкин считает, что переговоры "нужны сейчас, как воздух"
Читать полностью