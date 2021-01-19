Дума прекратила полномочия умершего депутата Николая Антошкина

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Николая Антошкина, ушедшего из жизни в воскресенье после перенесенного коронавируса.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Антошкина Николая Тимофеевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "Единая Россия", 17 января 2021 года в связи с его смертью", - отмечается в документе.

Герой Советского Союза Николай Антошкин, получивший звание за личный вклад в успешное проведение работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, умер в возрасте 78 лет. Его похоронят в среду на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Как сообщал ранее лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, Антошкин болел коронавирусом. Это уже третий депутат, ушедший из жизни после заражения инфекцией: в сентябре 2020 года умер 67-летний представитель КПРФ Ваха Агаев, в декабре - депутат от той же фракции Валентин Шурчанов, ему было 73 года.