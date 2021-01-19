В Госдуму внесли законопроект об обязательном видеонаблюдении на участках для голосования

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий обязательность организации видеонаблюдения на участках во время выборов. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

Статью 61 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме" предлагается дополнить пунктом "в помещениях для голосования должны применяться средства видеонаблюдения и трансляции изображения". Одновременно в законах "О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ" и "О выборах президента РФ" предлагается уточнить, что средства видеонаблюдения не "могут", а "должны" применяться в помещениях для голосования.

"Законопроект направлен на введение обязательного применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения на выборах депутатов различных уровней, что будет являться существенной гарантией реализации принципа гласности и открытости избирательного процесса", - говорится в пояснительной записке.