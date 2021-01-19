Слуцкий: депутаты Госдумы поднимут тему IT-произвола и защиты свободы слова в ПАСЕ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Делегация депутатов Госдумы намерена поднять тему ущемления свободы слова со стороны IT-корпораций на предстоящих заседаниях парламентских ассамблей Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПАСЕ и ПА ОБСЕ). Об этом журналистам во вторник сообщил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Открывая весеннюю парламентскую сессию, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету призвать международные организации проанализировать ситуацию с соблюдением свободы слова в США, где ряд социальных сетей заблокировали учетные записи президента страны Дональда Трампа и его сторонников после беспорядков в Вашингтоне.

"Комитет по международным делам в рамках работы над поручением, которое, открывая весеннюю сессию, озвучил председатель Госдумы, детально изучит возможности для вынесения на обсуждение межпарламентских организаций вопроса о двойных стандартах в сфере свободы слова в контексте происходящего сегодня в США. Манипуляции общественным сознанием, навязывание однобокой трактовки событий, блокировка аккаунтов в соцсетях крупнейших политиков и их сторонников, в первую очередь Дональда Трампа, за которого проголосовала почти половина американских избирателей, никак не вяжутся с пропагандируемыми Вашингтоном демократическими ценностями", - сказал Слуцкий.

Депутат заметил, что "ситуация могла бы быть расценена как внутреннее дело США, но это тревожный сигнал и для глобального информпространства, где американские сетевые гиганты остаются практически монополистами". "Мы намерены инициировать обсуждение проблем подобного IT-произвола и защиты свободы слова в принципе на всех возможных межпарламентских площадках, в первую очередь в ПА ОБСЕ и на открывающейся 25 января сессии ПАСЕ. Международные организации, как заметил Вячеслав Викторович, не должны молча прятать голову в песок", - резюмировал Слуцкий.

Ранее компания Twitter объявила, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки. Кроме того, его лишили возможности размещать публикации в социальных сетях Facebook и Instagram до истечения полномочий. В свою очередь Apple и Google удалили из своих магазинов мобильных приложений сервис микроблогов Parler, популярный среди людей, поддерживающих действующего американского лидера. Компания Amazon также прекратила предоставлять соцсети услуги облачного хостинга.