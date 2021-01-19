Совфед 20 января может принять заявление в связи с языковой дискриминацией на Украине

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании 20 января рассмотрит проект заявления палаты в связи с ограничениями на использование русского языка на Украине, подготовленный комитетом по международным делам. Об этом сообщил во вторник глава комитета Константин Косачев.

"Мы не можем пройти против этой одиозной ситуации, поэтому на пленарном заседании 20 января будет рассматриваться и, я надеюсь, будет принято заявление Совета Федерации, подготовленное комитетом по международным делам, где мы вновь привлечем внимание всех международных инстанций - и по линии ООН, ОБСЕ, Совета Европы - к этой совершенно нетерпимой ситуации. И предложим всем этим инстанциям отреагировать в соответствии и с их мандатом, и в соответствии с теми высокими стандартами защиты языковых прав всех граждан любой страны", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ".

"Мы надеемся, наш призыв будет услышан", - добавил сенатор.

Он напомнил, что с 16 января на Украине вступили в силу поправки в закон "Об образовании", которые ограничивают использование русского языка в быту - в магазинах, на почте, в системе здравоохранения и т. д. "Конечно же, это напрямую нарушает интересы и русских, и русскоязычных граждан Украины. И это огромная часть населения", - отметил Косачев.

С 16 января украинский язык в стране стал обязательным для сферы услуг. Теперь все поставщики услуг независимо от формы собственности обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке. К этому обязывает закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, при этом сумма взысканий составит от 5 100 до 6 800 гривен ($180-242).