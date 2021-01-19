Посол России призвал германских партнеров воздержаться от политизации дела Навального

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Россия призывает власти ФРГ воздержаться от искусственной политизации ситуации с задержанием объявленного в розыск Алексея Навального. Об этом заявил во вторник ТАСС посол РФ в Германии Сергей Нечаев на просьбу прокомментировать требование германского кабмина незамедлительно освободить Навального и расследовать обстоятельства инцидента, происшедшего с ним.

"Хотелось бы, чтобы наши европейские коллеги, которые постоянно говорят о верховенстве права, были последовательны и соблюдали свои же собственные рекомендации", - подчеркнул дипломат, указав на то, что "правительству ФРГ прекрасно известно о причинах задержания господина Навального". "Соответствующие разъяснения давались публично", - заметил он.

"Он [Навальный], как и все граждане России, обязан соблюдать законы своей страны. Тот факт, что кому-то на Западе это не нравится, не является проблемой российских правоохранительных органов", - продолжал Нечаев. "Настоятельно призываем наших германских партнеров воздержаться от искусственной политизации данного дела", - сказал посол.

Коснувшись требования Берлина о прояснении обстоятельств инцидента с Навальным, Нечаев напомнил, что "были направлены четыре подробных запроса о правовой помощи Генпрокуратуры России в адрес Федерального ведомства юстиции ФРГ". "К нашему глубокому сожалению, полученный спустя почти пять месяцев ответ носит формальный характер и не содержит никаких конкретных материалов и заключений", - констатировал российский дипломат. "Это со всей очевидностью свидетельствует о нежелании способствовать прояснению объективной картины произошедшего", - считает он.

"На этом фоне адресованные нам требования в полном объеме расследовать обстоятельства инцидента с господином Навальным выглядят по меньшей мере странно", - подытожил Нечаев.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел рейсом "Победы" из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей на 30 суток, до 15 февраля. В понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт от имени канцлера Ангелы Меркель призвал "немедленно освободить" его, заявив, что правительство Германии осуждает его задержание.