В генконсульстве России в Нью-Йорке отключили телефонные линии

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Телефонные линии были отключены в генконсульстве России, также возникли проблемы с интернетом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в российской дипмиссии.

"Практически полностью отключены все городские телефонные линии, а их много, - отметили в генконсульстве. - Периодически возникают проблемы с доступом в интернет".

"Ранее такой ситуации никогда не возникало", - подчеркнули в дипломатическом представительстве.

"В результате возникают большие проблемы для российских граждан, желающих обратиться в генконсульство по различным вопросам", - отметили в дипмиссии и указали при этом, что сейчас "предпринимаются попытки решить эту проблему на уровне технических служб".

Генконсульство РФ в Нью-Йорке было открыто в 1994 году. Оно расположено в центре Манхэттена на 91-й улице и предоставляет консульские услуги гражданам России, находящимся на территории штатов Коннектикут, Иллинойс, Индиана, Мэн, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт и Висконсин.