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Захарова: Литва использует культуру для искоренения доброго отношения к России

Дипломат напомнила, что ранее в Литву не пускали ансамбль Александрова, Григория Лепса и Олега Газманова

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Литва, запрещая въезд российских артистов на территорию республику, пытается искоренить доброе отношение своих граждан к России. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Абсурдность, а по сути откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях. Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан, - говорится в ответе. - В целом отмечаем, что репрессивное отношение к артистам стало настоящей визитной карточкой молодых европейских демократий".

Захарова напомнила, что ранее в Литву не пускали ансамбль Александрова, Григория Лепса и Олега Газманова.

"На этот раз литовский МИД запустил процедуру внесения в черный список Филиппа Киркорова и других известных российских исполнителей, творчество которых, по мнению литовской стороны, несет в себе пропаганду мягкой силы", - резюмировала она.

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ЛитваРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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