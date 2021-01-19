Матвиенко предложила главе Альянса цивилизаций ООН привиться российской вакциной

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом предложила ему привиться российской вакциной "Спутник V", которая "доказала свою абсолютную эффективность".
"Если вы еще прививку не сделали, рекомендую вам привиться российской вакциной "Спутник", которая доказала свою абсолютную эффективность. И вы будете защищены от коронавирусной инфекции", - сказала Матвиенко, обращаясь к Моратиносу.
В ходе встречи обсуждалась подготовка к Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая, как ожидается, пройдет в России 21 мая 2022 года. "Мы рассчитываем на активное подключение Альянса цивилизаций к соответствующей подготовительной работе, к субстантивному наполнению мероприятий. На мой взгляд, крайне важно, чтобы как можно больше государств, парламентариев, лидеров мировых конфессий подключились к подготовке субстантивной части конференции, главное - к ее итоговому документу", - сказала спикер Совфеда.
Она подчеркнула, что Россия как принимающая сторона понимает ответственность за подготовку и проведение "столь важного мирового события". "Готовы сделать все, чтобы провести на высочайшем организационном, содержательном уровне. Готовы к прямому активному взаимодействию с Альянсом цивилизаций, с вами лично", - сказала Матвиенко Моратиносу, добавив, что Россия имеет большой опыт проведения мероприятий высокого уровня.
По ее словам, в ближайшее время предстоит определиться с местом проведения конференции, форматом и составом ее участников. "Конечно, во многом содержание и итоги конференции будут зависеть и от уровня участников. Мы изначально предполагали, что в конференции примут участие главы государств, лидеры мировых религий и парламентарии. Мы надеемся, что Межпарламентскому союзу во взаимодействии с ООН и ее структурами, прежде всего Альянсом цивилизаций, удастся провести эту конференцию на достойном уровне", - сказала председатель верхней палаты парламента.
"Как никто другой, вы видите, что происходит в мире, какие накапливаются риски. Национализм, религиозная нетерпимость разрушают, я бы сказала, подтачивают государства изнутри, разобщают общество, нередко становятся причиной серьезных вооруженных конфликтов. Для России с ее многообразием народов, этносов, культур, религий вопросы межрелигиозного, межэтнического диалога носят фундаментный характер. Мы считаем, что опыт, накопленный в России, может быть востребован", - добавила она.