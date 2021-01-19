Матвиенко предложила главе Альянса цивилизаций ООН привиться российской вакциной

"Если вы еще прививку не сделали, рекомендую вам привиться российской вакциной "Спутник", которая доказала свою абсолютную эффективность. И вы будете защищены от коронавирусной инфекции", - сказала Матвиенко, обращаясь к Моратиносу.

В ходе встречи обсуждалась подготовка к Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая, как ожидается, пройдет в России 21 мая 2022 года. "Мы рассчитываем на активное подключение Альянса цивилизаций к соответствующей подготовительной работе, к субстантивному наполнению мероприятий. На мой взгляд, крайне важно, чтобы как можно больше государств, парламентариев, лидеров мировых конфессий подключились к подготовке субстантивной части конференции, главное - к ее итоговому документу", - сказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что Россия как принимающая сторона понимает ответственность за подготовку и проведение "столь важного мирового события". "Готовы сделать все, чтобы провести на высочайшем организационном, содержательном уровне. Готовы к прямому активному взаимодействию с Альянсом цивилизаций, с вами лично", - сказала Матвиенко Моратиносу, добавив, что Россия имеет большой опыт проведения мероприятий высокого уровня.

По ее словам, в ближайшее время предстоит определиться с местом проведения конференции, форматом и составом ее участников. "Конечно, во многом содержание и итоги конференции будут зависеть и от уровня участников. Мы изначально предполагали, что в конференции примут участие главы государств, лидеры мировых религий и парламентарии. Мы надеемся, что Межпарламентскому союзу во взаимодействии с ООН и ее структурами, прежде всего Альянсом цивилизаций, удастся провести эту конференцию на достойном уровне", - сказала председатель верхней палаты парламента.

"Как никто другой, вы видите, что происходит в мире, какие накапливаются риски. Национализм, религиозная нетерпимость разрушают, я бы сказала, подтачивают государства изнутри, разобщают общество, нередко становятся причиной серьезных вооруженных конфликтов. Для России с ее многообразием народов, этносов, культур, религий вопросы межрелигиозного, межэтнического диалога носят фундаментный характер. Мы считаем, что опыт, накопленный в России, может быть востребован", - добавила она.