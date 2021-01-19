Эксперт: при новой администрации в США усилится политический контроль над соцсетями

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Политическая элита США усилит контроль над соцсетями и технологическими компаниями, чтобы использовать их как в борьбе с внутренними врагами, так и для информационной войны против России. Такое мнение во вторник выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Мы увидим очень серьезное усиление внутренней цензуры и контроля политического класса США над социальными сетями. Они будут использоваться не только для войны, не только для борьбы с внутренними врагами, но и для информационной войны с внешними врагами, в том числе с Россией", - сказал он на онлайн-конференции "США: от мирных выборов до мятежа", организованной Государственным академическим университетом гуманитарных наук совместно с Институтом США и Канады РАН.

По словам эксперта, сейчас главная задача традиционной элиты США - закрепиться во власти, а для этого "необходимо установить политический системный контроль над соцсетями и технологическими компаниями в США". "Именно этот фактор позволил Дональду Трампу победить в 2016 году, стать феноменом американской политической жизни, возглавить ту протестную волну, которая к тому моменту поднялась, во многом организовать и канонизировать эту протестную волну. Сегодня для политической элиты США важно, чтобы этого больше не произошло", - пояснил он.

Суслов подчеркнул, что в этих условиях задача цифрового суверенитета России "приобретает экзистенциальный характер". "Иначе мы просто будем являться объектами этой информационной войны примерно так же, как сегодня трамписты внутри США являются жертвами этой войны", - добавил он.

Внутренние потрясения

Говоря о ближайших перспективах внутриполитического развития в США, аналитик отметил, что настоящие политические потрясения в стране еще впереди. "Некоторые считают, что штурм Конгресса - это такой апогей американского внутриполитического кризиса, но я так не считаю. Это промежуточный апогей. Настоящий апогей еще впереди. Потому что раскол американского общества, поляризация американской политической системы, ожесточенность внутриполитической борьбы в США в ближайшее время будут только нарастать", - подчеркнул он.

Суслов обратил внимание на то, что политические элиты США пытаются укрепить свою власть путем внутренних репрессий вместо того, чтобы решить проблемы внутриполитических расколов. "В течение ближайших месяцев будет усиление этого нового маккартизма в США для того, чтобы ослабить, деморализовать и дезорганизовать сторонников Трампа и предотвратить возможность реванша или возможность победы нового несистемного кандидата США", - указал эксперт. По его мнению, такие действия будут вести к дальнейшей радикализации сторонников Трампа и несогласных вообще, и это в результате обернется большими потрясениями в США.

Эксперт предположил, что в ближайшие четыре года Демократическая партия сохранит контроль над Конгрессом, потому что республиканцы будут ослаблены процессами, которые сейчас происходят. Это и расправа над Трампом, и попытки возродить партию без него. "Это, безусловно, отвратит значительную часть республиканского электората от партии", - пояснил он.

Суслов предположил, что демократы сохранят большинство до 2024 года и у них не будет стимулов ориентироваться на другую точку зрения. "Партия будет проводить левоцентристскую политику, которую обещал Байден. Это будет все в большей степени усиливать внутренний антагонизм, усиливать внутренний раскол, поэтому во второй половине нынешнего десятилетия мы получим в США еще большие потрясения", - заключил он.