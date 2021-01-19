Россия и Белоруссия выступят на неформальной встрече СБ ООН с участием Тихановской

ООН, 19 января. /ТАСС/. Представители России и Белоруссии не будут бойкотировать неформальную встречу Совета Безопасности (СБ) ООН с участием экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая пройдет 22 января по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США. Об этом заявил во вторник ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Конечно, налицо чистой воды провокация со стороны эстонцев и других западных стран, - отметил он. - Но нам есть что сказать в ответ. Поэтому и Россия, и, насколько мне известно, сама Белоруссия примут участие во встрече".