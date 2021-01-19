Замглавы МИД России обсудил с делегацией НФОП восстановление палестинского единства

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил во вторник на встрече с членами политбюро Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Махером Тахером и Арефом Арфаном перспективы восстановления палестинского национального единства и подтвердил готовность российской стороны организовать очередную общепалестинскую встречу.

"В ходе беседы состоялось подробное обсуждение перспектив восстановления палестинского национального единства на платформе Организации освобождения Палестины", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади добавили, что с российской стороны была выражена поддержка достигнутой между основными палестинскими политическими силами договоренности о проведении выборов в палестинский Законодательный совет, президента Палестины и в Палестинский национальный совет. "При этом была подтверждена принципиальная готовность содействовать объединительным усилиям палестинцев путем организации очередной общепалестинской встречи в Москве", - указали в российском министерстве.

15 января президент Палестины Махмуд Аббас назначил даты проведения выборов. Согласно его указу, всеобщие выборы на палестинских территориях должны пройти в три этапа. 22 мая состоятся выборы депутатов Палестинского законодательного совета (ПЗС, однопалатного парламента), выборы главы государства - 31 июля. Успешное проведение парламентских выборов будет являться, согласно декрету Аббаса, первым этапом по формированию Национального совета Палестины, который считается высшим органом Организации освобождения Палестины. Его формирование должно завершиться к 31 августа.

Выборы на палестинских территориях не проводились с 2006 года, хотя формально и президентский мандат, и полномочия депутатов ПЗС уже истекли.