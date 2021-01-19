Госдеп: Россия не обращалась к США по поводу отключения связи в генконсульстве в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Российские дипломаты не информировали Госдепартамент США об отключении телефонных линий в генконсульстве в Нью-Йорке и не запрашивали его содействия. Об этом заявила во вторник ТАСС официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Российские власти не информировали Госдепартамент и не запрашивали нашего содействия в связи с какими бы то ни было проблемами, касающимися работы телефонных линий в их консульстве в Нью-Йорке", - сказала она. "Если у них действительно произошло отключение, им следует незамедлительно обратиться за содействием к компании, предоставляющей услуги", - утверждает представитель Госдепа.

Во вторник представитель Генконсульства РФ Алексей Топольский сообщил ТАСС, что фактически все линии телефонной связи отключены, наблюдаются также проблемы с интернетом и сотовой связью. Он пояснил, что дипломаты в настоящее время работают над решением этих проблем с телефонной компанией. Ранее в генконсульстве подчеркнули, что "такой ситуации никогда не возникало".

Генконсульство РФ в Нью-Йорке было открыто в 1994 году. Оно расположено в центре Манхэттена на 91-й улице и предоставляет консульские услуги гражданам России, находящимся на территории штатов Коннектикут, Иллинойс, Индиана, Мэн, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт и Висконсин.