Путин и президент Боливии обсудили использование вакцин против коронавируса

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Боливии Луисом Арсе двусторонние отношения и сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности в сфере использования вакцин. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля.

Как следует из сообщения, собеседники обстоятельно обсудили "вопросы дальнейшего развития российско-боливийских отношений в различных областях".

"Особое внимание уделено тематике сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности, в сфере использования вакцин. Подчеркнута важность достигнутых в декабре 2020 года договоренностей о поставках в Боливию российского препарата "Спутник V" и условлено о продолжении тесного взаимодействия на этом направлении", - добавляется в сообщении.

В конце прошлого года президент Арсе сообщал, что страна приобретет 5,2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Ожидается, что первая партия в количестве более 1,7 млн доз прибудет в конце марта. Еще 1,7 млн доз Боливия планирует получить в конце апреля, остальная часть должна быть доставлена в мае. По информации боливийского президента, до конца января российская сторона должна прислать около 6 тыс. доз, которые планируется использовать для защиты наиболее уязвимых групп населения. О желании привиться "Спутником V" заявил и сам Луис Арсе.