Посол России назвал нарушением международного права санкции США по "Северному потоку - 2"

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. США не выиграют от введения санкций против участников проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", пытаясь заставить страны Европы покупать свое сырье. Об этом заявил во вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя принятие США односторонних рестрикций в отношении баржи "Фортуна", которая достраивает газопровод.

"США вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей, - приводятся высказывания посла на странице диппредставительства в Facebook. - Нарушают нормы международного права, принципы честной и свободной торговли. Не считаются даже с мнением собственных союзников".

"Все это не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция. Стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырье, - подчеркнул дипломат. - В конечном итоге победителей в этой авантюре не будет".