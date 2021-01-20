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Посол России назвал нарушением международного права санкции США по "Северному потоку - 2"

Анатолий Антонов отметил, что США не выиграют от введения санкций против участников проекта строительства газопровода, пытаясь заставить страны Европы покупать свое сырье
Посол России в США Анатолий Антонов Валерий Шарифулин/ТАСС
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Посол России в США Анатолий Антонов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. США не выиграют от введения санкций против участников проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", пытаясь заставить страны Европы покупать свое сырье. Об этом заявил во вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя принятие США односторонних рестрикций в отношении баржи "Фортуна", которая достраивает газопровод.

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"США вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей, - приводятся высказывания посла на странице диппредставительства в Facebook. - Нарушают нормы международного права, принципы честной и свободной торговли. Не считаются даже с мнением собственных союзников".

"Все это не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция. Стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырье, - подчеркнул дипломат. - В конечном итоге победителей в этой авантюре не будет".

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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