Генконсульство РФ направило запрос властям США в связи с отключением телефонных линий

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Нью-Йорке обратилось во вторник к американским властям с запросом по поводу отключения всех телефонных линий в дипломатической миссии. Об этом корр. ТАСС сообщил представитель генконсульства Алексей Топольский.

"Ситуация к вечеру вторника не изменилась: практически полностью отключены все городские телефонные линии, - сообщил он. - Направлено письмо в нью-йоркское Управление иностранных миссий. В ответ было заявлено, что вопрос нужно решать с телефонной компанией".

Ранее во вторник корреспонденту ТАСС сообщили в генконсульстве РФ, что речь идет об отключении примерно 30 телефонных линий. Кроме того, возникли проблемы с сотовой связью и с интернетом. По словам представителя генконсульства, дипломаты обратились к российским гражданам, нуждающимся в консульских услугах, с рекомендацией направлять запросы по электронной почте.

Ранее в генконсульстве РФ подчеркнули, что "такой ситуации никогда не возникало".

Генконсульство РФ в Нью-Йорке было открыто в 1994 году. Оно расположено в центре Манхэттена (на 91-й улице) и предоставляет консульские услуги гражданам России, находящимся на территории штатов Коннектикут, Иллинойс, Индиана, Мэн, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт и Висконсин.