Посольство РФ направило властям США ноту в связи с отключением связи в генконсульстве

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Посольство РФ направило в Госдепартамент США ноту с требованием оперативно устранить ситуацию с отключением связи в российском генконсульстве в Нью-Йорке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном посольством во вторник.

"В связи с отключением телефонной связи в генеральном консульстве России в Нью-Йорке в дополнение к ранее переданному самим генконсульством запросу в отделение госдепартамента в Нью-Йорке направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения", - подчеркивается в документе.

"Обратили внимание на возникшие трудности у российских соотечественников при получении консульских услуг из-за отключения всех линий связи. Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую", - также отметили дипломаты.

Как сообщили ТАСС ранее во вторник в генконсульстве РФ, речь идет об отключении примерно 30 телефонных линий. Кроме того, возникли проблемы с сотовой связью и с интернетом. Дипломаты обратились к российским гражданам, нуждающимся в консульских услугах, с рекомендацией направлять запросы по электронной почте. В генконсульстве РФ подчеркнули, что "такой ситуации никогда не возникало".

Как отметил представитель дипмиссии Алексей Топольский, генконсульство РФ в Нью-Йорке обратилось во вторник к американским властям с запросом по поводу отключения всех телефонных линий в дипломатической миссии. "Ситуация к вечеру вторника не изменилась: практически полностью отключены все городские телефонные линии, - сообщил он. - Направлено письмо в нью-йоркское Управление иностранных миссий. В ответ было заявлено, что вопрос нужно решать с телефонной компанией".