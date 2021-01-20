Горбачев уверен, что СНВ-3 необходимо продлить

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Первый президент СССР Михаил Горбачев уверен, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) должен быть продлен.

"Продлить договор СНВ-3 необходимо, это реально, тем более что [избранный президент США Джозеф] Байден за это выступал в ходе предвыборной кампании", - сказал Горбачев в интервью ТАСС.

Он отметил, что говорил о необходимости ядерного разоружения в ходе встречи с Байденом в Белом доме в 2009 году.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых МБР, баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением. Он может быть продлен не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон.

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Администрация президента США Дональда Трампа ранее предлагала расширить число участников договора, пригласив в него Китай, однако Пекин отверг эту идею. Избранный президент США Джозеф Байден во время предвыборной кампании выступал за продление действующего договора.