Горбачев: РФ и США нужен новый договор по контролю за широким спектром вооружений

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал Россию и США начать разработку нового договора в сфере контроля над вооружениями, который бы учитывал новые разработки в этой сфере.

Михаил Горбачев: РФ и США нужно продлить СНВ-3 и готовить более масштабный договор

"За два-три года можно договориться о более масштабном (по сравнению с договором СНВ-3 - прим. ТАСС) договоре. Появились новые виды оружия, идет качественная гонка вооружений", - сказал Горбачев в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что работу над новым документом необходимо начать после продления договора СНВ-3, действие которого рассчитано до 5 февраля 2021 года. Он может быть продлен не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон.

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Администрация президента США Дональда Трампа ранее предлагала расширить число участников договора, пригласив в него Китай, однако Пекин отверг эту идею. Избранный президент США Джозеф Байден во время предвыборной кампании выступал за продление действующего договора.