Горбачев: РФ и США должны обсуждать региональные проблемы на систематической основе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Руководству России и США следует систематически обсуждать региональные проблемы. Такое мнение высказал первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью ТАСС.

Михаил Горбачев: РФ и США нужно продлить СНВ-3 и готовить более масштабный договор

"Сейчас надо поставить обсуждение региональных проблем на постоянную, систематическую основу. Думаю, можно было бы договориться об определенных правилах игры и потом уже смотреть, соблюдаются ли они. Если не соблюдаются - откровенно говорить об этом, обсуждать, что не так, в чем проблема", - сказал Горбачев.

По его словам, сложившиеся противоречия нужно решать методами дипломатии.