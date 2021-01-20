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Горбачев: РФ и США должны обсуждать региональные проблемы на систематической основе

Сложившиеся противоречия нужно решать методами дипломатии, отметил первый президент СССР

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Руководству России и США следует систематически обсуждать региональные проблемы. Такое мнение высказал первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью ТАСС.

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"Сейчас надо поставить обсуждение региональных проблем на постоянную, систематическую основу. Думаю, можно было бы договориться об определенных правилах игры и потом уже смотреть, соблюдаются ли они. Если не соблюдаются - откровенно говорить об этом, обсуждать, что не так, в чем проблема", - сказал Горбачев.

По его словам, сложившиеся противоречия нужно решать методами дипломатии.

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