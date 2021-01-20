Горбачев: США должны разбираться с беспорядками в Вашингтоне, а не учить других

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что беспорядки в Вашингтоне создают угрозу стабильности в США, властям страны следует разбираться в их причинах и следствиях, а не учить других.

Михаил Горбачев: РФ и США нужно продлить СНВ-3 и готовить более масштабный договор

"То, что произошло (в Вашингтоне - прим. ТАСС), действительно создает угрозу демократии и стабильности американского государства. Но разбираться в причинах, следствиях, делать выводы - это должны американцы. <...> Этим надо заняться, а не учить других", - сказал Горбачев в интервью ТАСС.

Вместе с тем он выразил уверенность, что в американском обществе будет серьезная дискуссия по этому вопросу.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе один полицейский.