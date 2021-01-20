Граждане РФ не обращались за консульской помощью на фоне беспорядков в Тунисе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Граждане РФ не обращались в посольство в Тунисе за консульской помощью в связи с беспорядками в этой стране, также не поступало информации о задержаниях россиян из-за нарушения общественного порядка. Об этом сообщил в среду пресс-атташе дипмиссии Султан Агаметов в эфире телеканала "Россия-24".

"На данный момент на фоне происходящих в Тунисе событий в посольство не поступало информации от местных компетентных органов о фактах задержания россиян по причине нарушения общественного порядка. За консульской поддержкой российские граждане также не обращались", - сказал он.

Массовые беспорядки начались в субботу вечером в столичном регионе и ряде провинций Туниса. Участники беспорядков строили баррикады, жгли автомобильные покрышки, сообщалось об актах вандализма и мародерства. В некоторых провинциях Туниса беспорядки продолжились в воскресенье и понедельник. Во вторник сообщалось о столкновениях демострантов и сотрудников сил безопасности в столице Туниса. Для защиты объектов государственной и частной собственности в воскресенье власти страны ввели в несколько провинций подразделения армии. По данным МВД, правоохранительные органы задержали в общей сложности более 870 участников беспорядков.