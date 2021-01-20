Совфед призвал ООН, ОБСЕ и СЕ защитить права русскоязычных граждан на Украине

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Совет Федерации принял на пленарном заседании в среду заявление в связи с продолжающимся ущемлением прав русских и русскоязычных граждан Украины, в котором выразил обеспокоенность этой ситуацией.

С 16 января украинский язык в стране стал обязательным для сферы услуг в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь все поставщики услуг независимо от формы собственности обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке.

"Сенаторы РФ обращаются с призывом к западным союзникам Украины и международным правозащитным организациям задействовать все доступные им инструменты влияния на власти Украины для незамедлительного устранения массовых ущемлений прав русских и русскоязычных граждан в стране, объявившей о своей приверженности европейским ценностям. При этом необходимо отметить, что в самих США и странах Европейского союза националистические силы подвергаются решительному осуждению. Однако в соседних с Россией государствах Западом активно поощряются любые формы национализма, включая радикальные, если они носят ярко выраженный антироссийский характер", - говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, Совет Федерации считает, что закон не только нарушает международно-правовые обязательства Украины, как и права миллионов ее граждан, но и противоречит непосредственно конституции страны, гарантирующей свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. "Власти Украины упорно уничтожают то, что является достоянием любого цивилизованного общества, - многоязычие и многокультурность, которые объективно могли бы быть естественными конкурентными преимуществами Украины в современном мире. Вместо этого они обрекают страну стать второстепенным и периферийным квазиевропейским государством", - уверены парламентарии.

Обсуждение в ПАСЕ и ПА ОБСЕ

Совет Федерации обращает внимание верховного комиссара ООН и комиссара Совета Европы по правам человека, верховного комиссара Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств, специального представителя Европейского союза по правам человека, бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, а также парламенты государств - членов ОБСЕ "на непрекращающиеся ущемления прав русских и русскоязычных граждан Украины, а также считает необходимым провести обсуждение данной проблемы в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ и Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)". Согласно одобренному в среду постановлению СФ, российским делегациям в ПА ОБСЕ и ПАСЕ поручено поднять на этих парламентских площадках вопрос о соответствии дискриминационной языковой политики Украины ее международным обязательствам.

Сенаторы напоминают, что закон был разработан еще при предыдущем руководстве Украины, а нынешний президент страны Владимир Зеленский "обещал своим избирателям тщательно проанализировать этот законодательный акт на предмет соблюдения в нем конституционных прав и свобод граждан, их интересов". "Однако на деле украинские власти фактически оказались неспособными противостоять националистическим силам, атмосфере шовинизма и межнациональной вражды, которая складывается в стране при активном содействии органов власти всех уровней", - констатируют члены Совфеда.

В ходе обсуждения документа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что надеется на адекватную реакцию всех международных структур. "Конечно же, мы направим наше обращение и в Совет Европы, и в Парламентскую ассамблею Совета Европы, и в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, в Европарламент. Мы очень рассчитываем на адекватную реакцию, иначе тогда все эти призывы к соблюдению прав граждан остаются декларациями", - сказала спикер Совфеда.

Она убеждена, что европейские институты не имеют право не реагировать на такое нарушение прав народов, проживающих на Украине. "Я очень прошу наших членов делегаций Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ на очередных сессиях обязательно поднять эту тему, обозначить ее и добиваться соответствующей реакции", - сказала Матвиенко.