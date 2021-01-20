Матвиенко не исключает вмешательства извне в предстоящие выборы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия обязана противостоять попыткам вмешательства в свой избирательный процесс, временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ будет анализировать ситуацию вокруг предстоящих выборов в единый день голосования. Об этом заявила на пленарном заседании в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"К выборам российское общество подходит сплоченным, ясно понимающим свои цели и приоритеты. Но, к сожалению, мы не можем исключать попыток вмешательства внешних сил в избирательный процесс. Это реальный вызов сегодняшнего дня, которому мы обязаны противостоять", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что любые провокации следует пересекать на корню. "Я уверена, что комиссия по защите госсуверенитета будет регулярно анализировать ситуацию вокруг выборов, докладывать палате обо всех фактах, направленных на дестабилизацию политической ситуации", - добавила Матвиенко.

По ее словам, выборы депутатов Госдумы, а также региональные и муниципальные выборы станут центральным политическим событием года. "Они должны пройти в строгом соответствии с действующим законодательством, в честной, прозрачной, конкурентной предвыборной борьбе", - сказала председатель СФ.

Согласно закону, выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября.