Дума 24 февраля может рассмотреть предложения по кандидатурам в новый состав ЦИК

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 24 февраля может рассмотреть вопрос о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщила глава комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова на заседании комитета в среду в ходе обсуждения данного вопроса.

"Мы предлагаем, чтобы на пленарном заседании этот вопрос был поставлен в повестку и рассмотрен 24 февраля", - отметила Савастьянова.

При этом она особо подчеркнула, что окончательное решение по этому вопросу примет Совет Думы.

Депутаты и фракции Госдумы до 15 февраля представят в комитет палаты по контролю и регламенту свои предложения по кандидатурам в новый состав ЦИК, также заявила Савастьянова.

"Мы предлагаем 25 января Совету Государственной думы рассмотреть этот вопрос на своем заседании, на основании предложения принять решение о том, чтобы фракции Государственной думы и депутаты, потому что в соответствии с законом и регламентом выдвигать предложения по кандидатурам могут фракции и депутаты, чтобы эти предложения были направлены в наш комитет до 15 февраля 2021 года", - отметила Савастьянова.