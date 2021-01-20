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ЦИК зарегистрировал Гришина и Кузякина депутатами Госдумы от "Единой России" и КПРФ

Комиссия также приняла решение выдать депутатам удостоверение об избрании

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду принял решение зарегистрировать депутатами Госдумы представителей партии "Единая Россия" и КПРФ.

Ранее ЦИК передал вакантные думские мандаты единороссу Евгению Гришину и коммунисту Дмитрию Кузякину.

"Зарегистрировать депутата Государственной думы Федерального собрания РФ седьмого созыва Гришина Евгения Анатольевича", - говорится в постановлении комиссии. Другим постановлением ЦИК депутатом нижней палаты был зарегистрирован Дмитрий Кузякин.

Центризбирком также принял решение выдать зарегистрированным депутатам удостоверение об избрании.

Госдума на пленарном заседании в декабре приняла постановления о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Единая Россия" Ирека Зиннурова и депутата от КПРФ Валентина Шурчанова. Зиннуров перешел на работу в Россотрудничество, а мандат Шурчанова стал вакантным в связи с его смертью после перенесенного коронавируса.

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