ЦИК зарегистрировал Гришина и Кузякина депутатами Госдумы от "Единой России" и КПРФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду принял решение зарегистрировать депутатами Госдумы представителей партии "Единая Россия" и КПРФ.
Ранее ЦИК передал вакантные думские мандаты единороссу Евгению Гришину и коммунисту Дмитрию Кузякину.
"Зарегистрировать депутата Государственной думы Федерального собрания РФ седьмого созыва Гришина Евгения Анатольевича", - говорится в постановлении комиссии. Другим постановлением ЦИК депутатом нижней палаты был зарегистрирован Дмитрий Кузякин.
Центризбирком также принял решение выдать зарегистрированным депутатам удостоверение об избрании.
Госдума на пленарном заседании в декабре приняла постановления о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Единая Россия" Ирека Зиннурова и депутата от КПРФ Валентина Шурчанова. Зиннуров перешел на работу в Россотрудничество, а мандат Шурчанова стал вакантным в связи с его смертью после перенесенного коронавируса.