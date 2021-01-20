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Парламент Петербурга согласовал кандидатуру Сергея Дрегваля на пост вице-губернатора

Чиновник будет координировать деятельность комитетов по тарифам города, энергетике и инженерному обеспечению

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на очередном заседании в среду согласовало кандидатуру Сергея Дрегваля на должность вице-губернатора города по вопросам энергетики и тарифного регулирования.

"По результатам голосования Законодательное собрание Санкт-Петербурга дает согласие на назначение Сергея Георгиевича Дрегваля на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга", - сказал председатель парламента Вячеслав Макаров по итогам голосования.

Кандидатуру представил в Заксобрании губернатор Александр Беглов. Глава города пояснил, что Дрегваль будет координировать и контролировать деятельность комитета по тарифам Санкт-Петербурга и комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Сергею Дрегвалю 49 лет, в последние годы он работал в ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", а с 23 ноября 2020 года занимал пост советника губернатора Санкт-Петербурга. На вопрос одного из депутатов о том, смогут ли власти города в дальнейшем поддерживать рост тарифов ЖКХ ниже уровня инфляции, он ответил, что будет работать в данном направлении. Дрегваль сказал, что планирует следить за тем, чтобы планируемое акционирование ГУП "ТЭК" не привело к изменению тарифов в большую сторону.

Ранее вопросы энергетики и тарифного регулирования в правительстве Петербурга курировал Максим Шаскольский, которого в ноябре 2020 года назначили главой Федеральной антимонопольной службы РФ.

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Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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