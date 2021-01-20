Встреча руководства СФ с Мишустиным пройдет в первом квартале

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Традиционная встреча членов Совета палаты Совета Федерации с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным пройдет в первом квартале этого года. Об этом сообщил в среду первый вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Яцкин.

"Я хотел бы предложить всем сенаторам подумать над теми вопросами, которые могли бы прозвучать на очередной такой встрече [руководства СФ с премьер-министром] уже в первом квартале текущего года, доложить их своим председателям комитетов, чтобы мы комплексно подготовились к традиционной встрече. Эти встречи знаковые, не проходные. Все вопросы выдерживают критику и проверку в регионах", - сказал Яцкин.

Он напомнил, что в 2020 году такая встреча прошла в феврале, по ее итогам было дано 24 поручения. Как сказал первый вице-спикер СФ, 22 из них уже выполнены, а еще два поручения остаются на контроле. В частности, он уточнил, что по итогам встречи был принят закон об особо охраняемых природных территориях, в первом чтении принят закон о патентных поверенных, а также правительством уточнена концепция развития лесного комплекса. "Все эти вопросы были поставлены в ходе этой встречи", - отметил Яцкин.

По его словам, на контроле остался вопрос о внесении на рассмотрение парламента закона о семеноводстве. "По заверениям руководителя аппарата правительства этот закон будет внесен в Госдуму в феврале текущего года", - сказал сенатор. Также на контроле остается вопрос о поддержке отечественных производителей цветочной продукции, добавил он.