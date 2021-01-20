Глава избиркома Калмыкии Александр Дикалов уходит в отставку

ТАСС, 20 января. Председатель избирательной комиссии Республики Калмыкия Александр Дикалов принял решение уйти в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев на заседании ЦИК в среду.

"Вчера позвонил Александр Николаевич Дикалов, Калмыкия. Надеюсь, он на связи. Он принял решение уйти на пенсию. Естественно, у меня это вызвало удивление", - сказал Булаев.

По его словам, у ЦИК "никогда не было серьезных замечаний к работе комиссии Калмыкии". "Александр Николаевич очень корректный, очень взвешенный человек. Конечно, нам не хочется его отпускать, но это решение, которое он принял. Говорит, что возраст, хотя я думаю, что он значительно моложе", - отметил Булаев, поблагодарив Дикалова за работу на посту главы избиркома.

Дикалов возглавлял избирательную комиссию Республики Калмыкия с 2008 года, ему 69 лет.